Em Faro, nenhuma das equipas conseguiu chegar ao golo e com este empate o Farense volta a pontuar depois de duas derrotas consecutivas, mas não vence há três jogos, somando sete pontos, no 12.º posto da tabela.

Já o Vizela aumentou para quatro o número de jogos sem triunfos na I Liga, com dois empates e duas derrotas, e é 15.º, com seis, com as duas equipas em risco de perderem lugares na classificação e de entrarem na zona de despromoção.