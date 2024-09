No Estádio do Clube Desportivo das Aves, o treinador Tozé Marreco, que sucedeu a José Mota, conquistou o primeiro ponto logo na estreia no banco dos algarvios, que se mantêm, no entanto, no 18.º e último lugar do campeonato.

Com o nulo de hoje, o AVS somou o segundo jogo consecutivo sem vencer na I Liga, mas subiu ao 10.º lugar, com oito pontos.