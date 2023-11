Elves Baldé deu vantagem aos algarvios, aos 29 minutos, mas Robert Bozeník empatou aos 86, antes de Fabrício Isidoro (90+2) e Rafael Barbosa (90+6) darem a terceira vitória consecutiva ao Farense no campeonato.

O Farense passa a ter 16 pontos, os mesmos do Famalicão (sétimo), subindo ao oitavo lugar, um posto acima do Boavista, que, com a terceira derrota seguida, se mantém com 15 pontos.