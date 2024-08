Diallo, recordista nacional com 54,65 segundos, obteve 54,75, tendo apenas sido superada na sua série pela jamaicana Rushell Clayton, que correu em 54,32, numa prova em que se apuram diretamente para as meias-finais as três primeiras de cada série e os restantes três melhores tempos, enquanto as restantes vão disputar uma prova de repescagem.

A atleta, de 24 anos, a cumprir a sua estreia em Jogos, disputa a prova das meias-finais às 20:07 locais (19:07 em Lisboa) de terça-feira.