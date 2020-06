A descoberta chocou o mundo desportivo norte-americano e gerou numerosos sinais de solidariedade para com o piloto, que nas últimas semanas foi uma das faces mais visíveis de apoio ao movimento antirracista 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam).

Quinze agentes do FBI participaram nas investigações desde segunda-feira, conduzindo inúmeras entrevistas e analisando evidências documentais, segundo o agente especial encarregado da investigação, Johnnie Sharp, e o procurador-geral do Distrito Norte do Alabama, Jay E. Town.

"Embora agora se saiba que a corda estava na garagem número 4 desde outubro de 2019, ninguém sabia que Wallace seria designado para a garagem número 4 na semana passada", observou o texto.

"Após uma análise completa dos factos e evidências que cercam este evento, concluímos que nenhum crime federal foi cometido", concluiu.