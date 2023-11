Unai López deu vantagem à formação de Madrid, aos 38 minutos, e os catalães, que alinharam com João Cancelo do princípio ao fim e com João Félix a partir dos 55, empataram, aos 82, graças a um golo na própria baliza do francês Florian Lejeune.

Os comandados de Xavi voltaram a perder pontos no campeonato, depois de duas vitórias seguidas após a derrota caseira no clássico com o Real Madrid (2-1), permanecendo no terceiro lugar, com 31 pontos, a três do líder Girona e a um dos ‘merengues’, que ainda não disputaram os seus jogos nesta ronda.

O Rayo Vallecano subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 19.

A última vitória do FC Barcelona no campo do Rayo Vallecano para a Liga espanhola remonta a 09 de março de 2019, tendo, desde então, somado três derrotas e dois empates, incluindo o de hoje.

O FC Barcelona, que na próxima jornada defronta o Atlético de Madrid, quarto classificado com 28 pontos e apenas 12 jogos disputados, recebe, na terça-feira, o FC Porto, em jogo da quinta jornada do Grupo H da ‘Champions’.

As duas equipas dividem a liderança da ‘poule’, com nove pontos, sendo seguidos de Shakhtar Donetsk, com seis, e Antuérpia, ainda sem qualquer ponto.