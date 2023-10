Um minuto em campo foi o suficiente para Marco Guiu, que foi lançado pelo treinador Xavi Hernández, aos 79 minutos, desbloquear o nulo na receção aos bascos e marcar o golo da vitória, aos 80, na primeira vez que tocou na bola.

Marco Guiu, que no início do mês marcou um dos golos da vitória do FC Barcelona frente ao FC Porto (2-0), em Pedroso, para a Youth League, teve uma estreia de sonho na principal equipa catalã, sendo o responsável pela conquista dos três pontos.

Com este triunfo, aliado ao empate do Real Madrid em Sevilha (1-1), o FC Barcelona, de João Félix e João Cancelo, que segue na terceira posição da Liga, com 24 pontos, encurtou a diferença para os ‘merengues’, que é agora de apenas um ponto, antes de ambos se defrontarem no sábado.

O Girona também não deixou escapar a oportunidade para encurtar a diferença para o Real Madrid e, apesar do susto que sofreu na receção ao Almeria, em que esteve a perder por 2-0, venceu por 5-2 e encostou na liderança, em igualdade pontual.

O brasileiro Léo Baptista, aos dois e 24 minutos, deu a vantagem ao Almeria, mas o Girona deu a volta com golos de Ivan Martins, aos 37, o uruguaio Artem Doubyk, aos 39 e 43, o brasileiro Savinho, aos 71, e o uruguaio Christhian Stuani, aos 85.

O Almeria continua sem vencer na presente edição da liga espanhola, em que segue na última posição, com três pontos, a três do penúltimo, Granada, e do antepenúltimo, Celta de Vigo.

O português Bebé resgatou a conquista de três pontos para o Rayo Vallecano na deslocação ao Las Palmas, com um golo aos 90+1 minutos, escassos dois minutos após ter saído do banco.

Após quatro empates, o Rayo Vallecano regressou aos triunfos e segue na sétima posição, com 17 pontos, a espreitar a entrada para os lugares de acesso às provas da UEFA, enquanto o Las Palmas é 12.º, com 12.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Villarreal e Alavés empataram a 1-1, com golos de Samu, aos 48 minutos, para os visitantes, e Gerard Moreno, aos 65, de penálti, para os donos do recinto, e atrasaram-se mutuamente.

Ambos os clubes passaram a somar nove pontos, com o Villarreal no 14.º lugar e o Alavés em 16.º. o grupo dos ‘nove’ pontos integra ainda o Sevilha (13.º) e Cádiz (15.º).