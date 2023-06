Depois de ter conquistado a ‘dobradinha’ na temporada passada, o FC Porto só pode agora minimizar o facto de ter terminado a I Liga em segundo lugar e juntar a prova rainha à Taça da Liga, que ergueu em janeiro, ao vencer o Sporting no jogo decisivo, por 2-0.

O Sporting de Braga, que terminou o campeonato no terceiro lugar, ganhou aos ‘dragões’ na última vez que os dois clubes discutiram o troféu, em 2016, impondo-se no desempate por grandes penalidades (4-2, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento) e desforrando-se da derrota sofrida frente aos portuenses nas finais de 1977 (1-0) e 1998 (3-1).

O troféu conquistado há sete anos é um dos três que constam do palmarés dos minhotos, vencedores da prova também em 1966 e 2021, enquanto o FC Porto já ostenta 18 cetros, mais um do que o Sporting e menos oito em relação ao recordista Benfica (26).

O clube ‘azul e branco’ reúne favoritismo, numa época em que goleou por 4-1 na receção aos ‘arsenalistas’ e empatou 0-0 em Braga, para a I Liga, na qual, ainda assim, os minhotos ameaçaram até perto do fim o segundo lugar do FC Porto e a consequente presença direta na ‘Champions’.

A equipa treinada por Sérgio Conceição não poderá contar com o defesa João Mário, devido a lesão, a mesma razão que impede o técnico Artur Jorge de utilizar o defesa Sequeira, ao contrário dos colegas de setor Borja e Tormena, que já deverão estar recuperados.

A final da 83.ª edição da Taça de Portugal disputa-se no Estádio Nacional, em Oeiras, entre o FC Porto, detentor do troféu, e o Sporting de Braga, em jogo com início às 17:15 e que será dirigido pelo árbitro João Pinheiro, da associação de Braga.