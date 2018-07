Frente a um dos mais exigentes adversários desta pré-temporada, do primeiro escalão do futebol inglês, os campeões portugueses acabaram por somar o primeiro empate, num conjunto dos oito jogos de preparação realizados.

Depois de cinco vitórias, frente a Sporting de Espinho (4-0), Varzim (8-0), Académica (3-0), Everton (1-0) e Farense (2-0), e dois desaires com Lille e Portimonense, pelo mesmo resultado (2-1), os ‘dragões’ cederam este nulo, naquele que foi o ensaio geral antes do arranque da competição oficial.

Neste derradeiro teste, Sérgio Conceição escalonou um ‘onze' com a base nos jogadores mais utilizados na época passada, e que, tudo indica, estará muito próximo do que utilizará no primeiro jogo ‘a valer' desta época, na Supertaça, no próximo sábado, frente ao Desportivo das Aves.

O único ‘reforço' chamado às escolhas iniciais foi o jovem defesa central Diogo Leite, que na época passada alinhava na equipa B dos ‘azuis e brancos'.

Com rotinas bem assimiladas, o FC Porto não demorou a impor um ascendente sobre a formação inglesa, surgindo mais vezes junto à área contrária e protagonizando os primeiros lances de perigo.