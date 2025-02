Em Vila do Conde, o Nun’Álvares, que defendia o troféu conquistado na época passada, adiantou-se no marcador com um golo de Ana Azevedo, aos 12 minutos, mas o Benfica deu a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Maria Pereira, aos 25, e Fifó, aos 27, mas Cátia Morgado, aos 37, restabeleceu a igualdade.

No prolongamento o resultado não se alterou e foi no desempate por penáltis que se decidiu o título, com o Benfica a superiorizar-se (3-2) e a levantar a taça pela terceira vez e a isolar-se na liderança do ranking, enquanto o Nun’Álvares continua com dois cetros.