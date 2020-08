Em comunicado, a FPF informou que os dois clubes, juntamente com o organismo federativo, "acertaram esta data para a disputa do troféu que tradicionalmente marca o início oficial da época", sendo que o local e horário do encontro serão “divulgados oportunamente”.

As três partes tinham acordado, no início de julho, suspender a Supertaça, de forma a aliviar o calendário das equipas portuguesas envolvidas nas competições europeias.

O encontro vai colocar frente-a-frente o FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, finalista vencido da ‘prova rainha'.

Na terça-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que a I Liga portuguesa terá início no fim de semana de 19 e 20 de setembro.