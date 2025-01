Na sétima e penúltima jornada da fase de liga, os ‘dragões’, na 19.ª posição, com oito pontos, recebem os gregos do Olympiacos (15.º), com o Sporting de Braga (26.º), fora da zona de apuramento, a visitar dos belgas do Union Saint-Gilloise (21.º).

Com um arranque de 2025 desastroso, com três derrotas em outros tantos jogos, o FC Porto viu Vítor Bruno, que até tinha sido o melhor treinador de dezembro do campeonato, deixar o comando técnico, substituído interinamente por José Tavares, diretor da formação do clube.

Para este encontro com os helénicos, o FC Porto ainda não deverá poder contar com o lesionado Martim Fernandes, restando saber se o novo treinador vai utilizar Pepê, depois de Vítor Bruno ter dito que o brasileiro se tinha autoexcluído do derradeiro encontro, na derrota com o Gil Vicente (3-1).

O Sporting de Braga viaja até à Bélgica, para reencontrar o Union Saint-Gilloise, que não conseguiu vencer nas duas anteriores partidas, igualmente na Liga Europa, em 2022/23, com uma derrota (2-1), em casa, e um empate (3-3), como visitante.

Numa temporada de altos e baixos, os ‘arsenalistas’ chegam a este encontro depois de dois triunfos sofridos, perante o Lusitano de Évora (2-1), na Taça de Portugal, e frente ao Estrela da Amadora (1-0), na I Liga.

No campeonato, o Sporting de Braga tem sido mais forte fora do seu reduto, algo que não tem acontecido na Liga Europa, em que conseguiu apenas um empate, perante o Elfsborg (1-1), além de derrotas com Olympiacos (3-0) e Roma (3-0).

Em profunda crise na Liga inglesa, o Manchester United (sétimo, com 12 pontos), de Ruben Amorim, procura redimir-se na Liga Europa, na receção ao Rangers, enquanto o Fenerbahçe (22.º, com oito), de José Mourinho, joga em casa com o Lyon.