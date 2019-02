O FC Porto e o Sporting de Braga começam hoje a disputar um lugar na final da Taça de Portugal de futebol, na primeira mão das meias-finais, no Estádio do Dragão, no Porto.

As duas equipas chegam em momentos distintos de forma, com os ‘dragões’, líderes isolados da I Liga, a virem de duas vitórias, com Vitória de Setúbal (2-0) e Tondela (3-0), e os bracarenses de dois desaires, com Sporting (3-0) e Belenenses (2-0).

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já pode contar com o avançado Soares, que falhou a partida de Tondela por castigo, assim como com Brahimi em plenitude, restando ainda dúvidas sobre as recuperações de Marega e Danilo.

Do lado dos bracarenses, o treinador Abel Ferreira terá ao dispor Raul Silva e Fransérgio, que cumpriram castigo, mas não terá o capitão Marcelo Goiano.

Na última vez que as duas equipas se encontraram na Taça de Portugal, o Sporting de Braga venceu a final de 2015/16, no desempate por grandes penalidades (4-2), após uma igualdade a dois golos, numa partida em que esteve a vencer por 2-0.

O pontapé de saída do encontro da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal está marcado para as 20:15, com a segunda mão a disputar-se entre 02 e 04 de abril.

Na outra meia-final, o Benfica está em vantagem, já que ganhou em casa ao Sporting por 2-1.