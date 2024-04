O líder da lista B garantiu que foi “sentido e medindo o pulso a toda a massa associativa” à medida que foi caminhando pelo país e isso dá-lhe um sentimento positivo em relação ao futuro.

“Tem sido um grande movimento de apoio que me dá força, mas só hoje saberemos se isso se materializa em voto não. A impressão que tenho é que sim", frisou aos jornalistas.

Em relação à grande mobilização de sócios para as eleições, André Villas-Boas revelou-se bastante satisfeito.

“Já estarão ultrapassados os valores de 2020, com o passar das horas serão ultrapassados os valores de 1988. É um ato democrático. O mais importante é que o presidente eleito seja o presidente de todos os portistas, que o clube volte a focar-se na sua vida. É um sinal de vitalidade, importante para o FC Porto, dará seguramente mais força ao presidente eleito, que assim seja", admitiu.

Sobre o atraso na abertura das portas para o ato eleitoral, que se deveu a problemas a um requerimento da lista A para a substituição de delegados nas mesas de votos, André Villas-Boas não se mostrou preocupado.

"Preocupar não, tentámos perceber os motivos, que foram relativos a algumas trocas de delegados da Lista A. Tentámos profissionalizar todo o processo em torno dos delegados e, da nossa parte, pensamos que irá correr tudo bem", explicou.

André Villas-Boas garantiu ainda que vai aceitar os resultados das eleições, sejam eles quais forem.

"Enquanto sócio, o presidente eleito será o meu presidente e penso que os sócios vão encarar da mesma forma", esclareceu o candidato, que não sabe se vai conseguir falar com Pinto da Costa depois das eleições caso este seja o vencedor: “Não sei se tenho o número atualizado".

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.