Num jogo marcado pela homenagem ao guarda-redes espanhol Iker Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio na quarta-feira, os 'dragões' chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Jesus Corona (18 minutos) e de Soares (30), na conversão de uma grande penalidade, tendo Manafá (68) e o mesmo Soares (70) fechado a contagem na segunda metade.

Com esta vitória, o FC Porto chega aos 79 pontos e volta a colocar a desvantagem para o líder, o Benfica, em dois pontos, enquanto os avenses, que ainda não asseguraram matematicamente a permanência, estão no 11.º lugar com 36.