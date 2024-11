A resistência estorilista, equipa que surpreendeu na última época ao vencer no Dragão por 1-0, durou apenas 19 minutos, quando Danny Namaso inaugurou o marcador, tendo Pepê, aos 28, estabelecido o resultado ao intervalo. Um ‘bis’ de Galeno na reta final do encontro, aos 77 e 87 minutos, completou as contas do encontro.

Com esta vitória, o FC Porto mantém o segundo posto e os três pontos de desvantagem para o comandante e campeão em título Sporting, bem como dois de vantagem para o Benfica, terceiro, enquanto o Estoril é 12.º, com nove.