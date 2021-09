Depois de empates nos redutos de Sporting (1-1) e Atlético de Madrid (0-0), o avançado iraniano marcou aos 34 e 71 minutos, o primeiro de grande penalidade, e, pelo meio, o extremo colombiano faturou aos 51 e 65, antes de Pepê apontar o quinto, aos 78.

Na classificação, o FC Porto passou a somar 14 pontos, menos um do que o líder Benfica, que só joga na segunda-feira, mais um do que o Estoril Praia e três face ao Sporting, que se defrontam ainda hoje, enquanto o Moreirense é 18.º e último, com três.