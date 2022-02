Carlo Di Benedetto (oito e 22 minutos), Telmo Pinto (13 e 20), Rafa (14), Xavi Barroso (39) e Ezequiel Mena (43) apontaram os golos do FC Porto no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, enquanto Gonzalo Romero (11 e 48) e Toni Pérez (13) marcaram nos ‘leões’.

O FC Porto reforça a liderança isolada, com 46 pontos, contra 41 do Sporting, que pode ser ultrapassado no segundo posto pelo Óquei de Barcelos, com 39 e menos um jogo.

Com o presidente sportinguista Frederico Varandas a assistir ao jogo no Pavilhão João Rocha, as duas equipas protagonizaram um início entretido e de muito equilíbrio, com sinal mais para o FC Porto, a chegar ao golo por Carlo Di Benedetto, aos oito minutos.

Numa partida de ‘parada e resposta’ neste primeiro período, o Sporting empatou aos 11, através de um livre direto, apontado por Gonzalo Romero, mas os ‘dragões’ não se deixaram ficar e, logo aos 13, Telmo Pinto restabeleceu a vantagem, em zona frontal.

No entanto, bastaram apenas sete segundos para o conjunto ‘verde e branco’ voltar a igualar a partida, num lance algo confuso em que Toni Pérez atirou a bola para o fundo da baliza, mas a equipa de Ricardo Ares também reagiu prontamente, aos 14, por Rafa.

O encontro estava frenético e combativo, com muitos golos e lances polémicos que já são habituais em jogos ‘grandes’, mas o FC Porto ‘descolou’ no marcador e chegou aos 5-2, com os segundos tentos de Telmo Pinto, aos 20, e de Carlo Di Benedetto, aos 22.

Com uma vantagem relativamente confortável do FC Porto, na segunda parte viu-se o Sporting à procura da recuperação, mas esbarrou muitas vezes no guarda-redes Xavi Malián, sendo que Gonzalo Romero, aos 34, desperdiçou uma oportunidade soberana.

Dispondo de um livre direto, a castigar a 10.ª falta dos portistas, o argentino atirou ao lado e, na recarga, não finalizou com sucesso, antecedendo o sexto golo dos nortenhos na partida, num ‘tiro’ cruzado de Xavi Barroso, que praticamente sentenciou o triunfo.

Gonzalo Romero voltou a falhar um livre direto, mas redimiu-se aos 48, na conclusão do resultado, já depois de Ezequiel Mena ter batido Ângelo Girão pela sétima vez (43).

Ficha do Jogo

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting — FC Porto, 3-7.

Ao intervalo: 2-5.

Marcadores:

0-1, Carlo Di Benedetto, 08 minutos.

1-1, Gonzalo Romero, 11.

1-2, Telmo Pinto, 13.

2-2, Toni Pérez, 13.

2-3, Rafa, 14.

2-4, Telmo Pinto, 20.

2-5, Carlo Di Benedetto, 22.

2-6, Xavi Barroso, 39.

2-7, Ezequiel Mena, 43.

3-7, Gonzalo Romero, 48.

Sob a arbitragem de Pedro Silva e João Duarte, as equipas alinharam:

– Sporting: Ângelo Girão, Henrique Magalhães, Gonzalo Romero, Alessandro Verona e João Souto. Jogaram ainda Toni Pérez, Matías Platero, Ferran Font e João Almeida.

Treinador: Paulo Freitas.

– FC Porto: Xavi Malián, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia, Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Tiago Rodrigues, Telmo Pinto, Rafa e Ezequiel Mena.

Treinador: Ricardo Ares.

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.