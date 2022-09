Dois jogos e outras tantas derrotas. Este é o saldo do FC Porto, campeão em título, na edição deste ano da Liga dos Campeões. Após uma derrota na jornada inaugural, em Espanha, diante do Atlético de Madrid, esta noite os azuis e brancos perderam em casa com o Club Brugge.

A vitória dos belgas começou a desenhar-se ainda na primeira parte, com um golo de Jutgla, aos 15 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

O pior, no entanto, ainda estava para vir. Uma segunda parte de pesadelo para os comandados de Sérgio Conceição, que viram o Brugge marcar o 2-0 logo no reatamento, aos 47', por intermédio de Sowah. Olsen, aos 52', e Nusa, 89', carimbaram o resultado final.

Os dragões, esses, continuam assim sem somar qualquer ponto, no Grupo B, liderado pelo Club Brugge, com seis pontos, ao passo que o Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid (os espanhóis perderam esta terça-feira por 2-0 na Alemanha) somam três.