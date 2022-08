Os ‘dragões’, que conseguiram a ‘dobradinha’ a época passada, juntando a Taça de Portugal ao campeonato, começaram a nova época com mais um título, vencendo Supertaça diante do ‘despromovido’ Tondela (3-0).

O FC Porto, orientado por Sérgio Conceição, não pode contar com o defesa David Carmo e o médio Otávio para a estreia no campeonato, uma vez que ambos os jogadores estão a cumprir castigo.

Do outro lado vai estar a equipa do Marítimo, treinada por Vasco Seabra, que terminou a última época no 10.º lugar e que vai realizar a primeira partida oficial na nova temporada.

O jogo entre FC Porto e Marítimo está agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, e será dirigido por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Também hoje, pelas 15:30, o Rio Ave, que regressou esta época ao escalão máximo do futebol português, vai receber o Vizela, enquanto o Estoril Praia defronta o Famalicão, em jogo marcado para as 18:00.

Na sexta-feira, no jogo que marcou o início do campeonato, o Benfica goleou em casa o Arouca, por 4-0, com o Sporting a estrear-se no domingo, no terreno do Sporting de Braga.

Programa da primeira jornada:

– Sexta-feira, 05 de agosto:

Benfica — FC Arouca, 4-0

– Sábado, 06 de agosto:

Rio Ave — Vizela, 15:30.

Estoril Praia – Famalicão, 18:00.

FC Porto — Marítimo, 20:30.

– Domingo, 07 de agosto:

Santa Clara — Casa Pia, 14:30 (15:30 em Lisboa).

Sporting de Braga — Sporting, 18:00.

Portimonense — Boavista, 20:30.

Desportivo de Chaves — Vitória de Guimarães, 20:30.

– Segunda-feira, 08 de agosto:

Gil Vicente — Paços de Ferreira, 20:15.