O FC Porto falhou hoje a presença na final da UEFA Youth League, ao perder com os italianos do AC Milan nos penáltis, depois do 2-2 no final do tempo regulamentar das meias-finais da competição de futebol para juniores.

Em Nyon, na Suíça, os ‘rossoneri’, que se tinham adiantado no marcador através de Scotti, aos 12 minutos, conseguiram forçar as grandes penalidades, graças ao golo de Simmelhack nos descontos (90+3), que anulou a vantagem que os ‘dragões’ tinham conseguido por intermédio de Jorge Meireles, de penálti (41), e Gabriel Brás (65). Nos penáltis, Diogo Fernandes ainda defendeu o remate de Simic, mas Jorge Meireles e Gil Martins falharam, com os milaneses a ganharem por 4-3. Campeão da competição em 2018/19, o FC Porto falhou aquela que seria a sua segunda presença na final da Youth League, que vai opor, na segunda-feira, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), o AC Milan aos gregos do Olympiacos.