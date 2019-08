De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o senegalês Mamadou Loum realizou treino integrado condicionado e Sérgio Oliveira, que contraiu uma entorse no tornozelo direito no jogo com o Krasnodar, fez tratamento e trabalho de ginásio.

O plantel portista regressa aos treinos pelas 10:30 de sexta-feira, no Olival, numa sessão que será aberta aos meios de comunicação social. A partir das 12:30, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Benfica.

O FC Porto, sexto classificado, com três pontos, desloca-se pelas 19:00 de sábado ao estádio da Luz para defrontar o campeão Benfica, que lidera a I Liga de parceria com o recém-promovido Famalicão, ambos com seis pontos, no primeiro clássico da época.