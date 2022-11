Além do encontro entre os 'dragões' e os arouquenses, o sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, colocou apenas mais duas equipas da I Liga em confronto, com o Sporting de Braga a receber os rivais do Vitória de Guimarães.

O vencedor do duelo entre os rivais minhotos vai encontrar o Benfica, recordista de troféus, ou o Varzim, 'carrasco' do Sporting na terceira eliminatória.

O sorteio definiu também que Benfica e FC Porto, os dois últimos 'grandes' na prova, apenas se poderão encontrar na final.