Promessa eleitoral da direção liderada por André Villas-Boas, a sessão aberta ao público na viragem do ano civil regressou ao recinto quase oito anos depois e superou mesmo o recorde de assistência fixado em 01 de janeiro de 2017, então com 28 mil nas bancadas.

“Um agradecimento especial por estarem aqui e acompanharem muito do nosso trabalho diário. Queremos construir memórias futuras de conquistas e ganhar, ganhar, ganhar”, reconheceu o treinador Vítor Bruno, numa mensagem dirigida à plateia no final do treino.

Com a terceira vitória seguida no campeonato, o FC Porto subiu à liderança provisória e passou a somar 40 pontos, contra 38 do Benfica e 37 do campeão Sporting, que medem forças hoje em Alvalade, no dérbi lisboeta da 16.ª jornada, e penúltima da primeira volta.

“Peço que em 2025 se mantenha esta comunhão e unidade para podermos viver noites mágicas como a de sábado. Vamos estar convosco até ao fim a lutar para ganharmos”, terminou o técnico, empolgando a plateia com o cântico “Eu quero o FC Porto campeão”.

Villas-Boas assistiu do banco de suplentes à sessão orientada por Vítor Bruno, que já tinha feito uma vénia ao ser aplaudido pelo público no início da sessão e contou com 28 futebolistas no relvado, remetendo os titulares do último jogo a trabalho de recuperação.

“Estamos muito felizes por ver toda a alegria dos nossos adeptos. Houve um recorde e é uma satisfação enorme ver este apoio. Queremos fazer as pessoas felizes”, afirmou aos presentes o guarda-redes e capitão Diogo Costa, titular frente ao rival citadino Boavista.

O lateral esquerdo Francisco Moura e o médio defensivo sérvio Marko Grujic cumpriram tratamento às respetivas lesões, quase sempre longe dos olhares dos adeptos, enquanto o defesa central espanhol Iván Marcano evoluiu aparentemente sem limitações, após ter ficado de fora dos relvados mais de um ano, com uma rotura ligamentar do joelho direito.

A sessão iniciou por volta das 11:15 e durou cerca de uma hora, marcando o arranque da preparação do primeiro encontro em 2025 do FC Porto, que visitará o Nacional na sexta-feira, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, na abertura da 17.ª jornada da I Liga.

Essa calendarização fez antecipar o treino de ano novo – que se costumava realizar no primeiro dia de janeiro -, sem demover os sócios, adeptos e simpatizantes portistas do Estádio do Dragão, cujas portas abriram mais de uma hora antes do início dos trabalhos.

O ambiente descontraído alastrou-se pelas bancadas inferiores, com cânticos e gritos de incentivo aos jogadores, sendo que as principais ovações da manhã foram dedicadas ao espanhol Samu, melhor marcador do FC Porto esta época, com 18 golos em 21 jogos, e ao jovem Rodrigo Mora, de 17 anos, que teve impacto nas últimas duas vitórias na I Liga.

“É uma boa iniciativa, que já tinha saído do comum, mas vai cativar cada vez mais sócios e adeptos. A elevada afluência já está no sangue destes adeptos, mesmo que a equipa esteja em baixo. Na verdade, queremos todos que o FC Porto ganhe”, admitiu à agência Lusa o associado ‘azul e branco’ Carlos Couto, de 63 anos, acompanhado por dois netos.

Além da mensagem de Vítor Bruno, o treino de ano novo encerrou com o hino do clube, antes de o plantel deixar o centro do relvado para oferecer bolas e autógrafos ao público.

“Há muita gente que não é sócia ou que não consegue vir aos jogos, mas esta iniciativa é muito engraçada, visto que não se paga e divertimo-nos muito aqui. Amo tudo o que seja sobre o FC Porto e venho sempre ao estádio. O meu desejo é ser campeã”, afiançou à Lusa Rosa Antunes, de 44 anos, outra das ‘obreiras’ do recorde de 32.185 espetadores.