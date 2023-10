No Estádio do Dragão, o FC Porto, que vinha de derrotas frente a Benfica, na I Liga, e FC Barcelona, na Liga dos Campeões, marcou o único golo da partida pelo brasileiro Evanilson, aos nove minutos, com os ‘dragões’ a jogarem desde os 83 minutos com menos um, por expulsão de David Carmo.

Com este triunfo, o FC Porto continua no terceiro lugar do campeonato com 19 pontos, os mesmos do Sporting, que joga ainda hoje com o Arouca, e a dois do Benfica, enquanto o Portimonense, que vinha de uma vitória, é 12.º, com oito.