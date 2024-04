Segundo o escolhido por André Villas-Boas para a área dos projetos sociais, a renovação do técnico dos 'azuis e brancos' até 2028, oficializada na quinta-feira, constitui um entrave à capacidade de gestão da direção que vencer as eleições de hoje.

"Olhamos com preocupação para todos os atos de gestão que foram tomados em período pré-eleitoral. Imagine-se aquilo que seria o governo de gestão cessante, que assistimos há muito pouco tempo na nossa vida pública e política, andar a legislar à pressa para comprometer a capacidade de gestão do governo seguinte. Achamos que é eticamente censurável", condenou Rui Pedroto.

O filho do falecido José Maria Pedroto, histórico jogador e treinador do FC Porto, projetou aquela que seria a visão do pai ao ato eleitoral, tendo em conta a elevada afluência às urnas - segundo os números oficiais do emblema 'azul e branco', até às 12:00, já tinham votado 6.901 associados.

"Ficaria muito feliz por saber que o seu amado FC Porto se tornou hoje naquilo que é um grande clube, uma marca identitária da cidade, da região e do país. Ele lançou os caboucos daquilo que o FC Porto é hoje, portanto seria seguramente com enorme alegria que ele assistiria a este exemplo enorme de vitalidade e de dinamismo do clube", afirmou, emotivamente.

Rui Pedroto manifestou, uma vez mais, a crença na vitória da sua lista aos órgãos sociais do clube.

"Nós estivemos sempre confiantes porque a nossa confiança repousa na força das nossas convicções. Como em qualquer ato eleitoral, cabe aos portistas terem tido conhecimento do nosso programa, formularem a sua opinião e decidirem em consciência daquilo que acham que é o melhor para o futuro do FC Porto", reiterou.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.