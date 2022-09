O organismo regulador do futebol europeu permite a submissão de 25 jogadores na lista A, desde que quatro sejam formados no clube, mas, como apenas Diogo Costa, Bruno Costa e João Mário cumprem esse requisito, os ‘dragões’ tiveram de subtrair um nome.

Entre os ‘eleitos’, o treinador Sérgio Conceição chamou os quatro reforços recentemente contratados, tais como Samuel Portugal, David Carmo, André Franco e Gabriel Veron, escolhendo ainda o filho Rodrigo Conceição, que tem competido ao serviço da equipa B.

De fora ficaram os defesas Wilson Manafá, na reta final da recuperação a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito sofrida em dezembro de 2021, e João Marcelo, habitual opção na formação ‘secundária, e o avançado Fernando Andrade, ainda sem utilização.

Francisco Meixedo e Gonçalo Borges entraram na lista B, reservada a atletas nascidos a partir de 01 de janeiro de 2001 e que tenham sido considerados elegíveis para alinhar ininterruptamente pelo clube por um período de dois anos desde o seu 15.º aniversário.

O FC Porto, vencedor da competição em 1986/87 e 2003/04, estreia-se com uma visita aos espanhóis do Atlético de Madrid, na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Metropolitano, em Madrid, para a jornada inaugural do Grupo B, que também integra Bayer Leverkusen e Club Brugge, que se defrontam à mesma hora, na Bélgica.

As seis jornadas da fase de grupos da 68.ª edição da Liga dos Campeões serão jogadas excecionalmente a partir de terça e quarta-feira e até 01 e 02 de novembro, por causa da fase final do Mundial2022, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.

A final da prova está agendada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, destino original dos confrontos decisivos de 2020 e 2021, que foram transferidos para Lisboa e Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

Lista A de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga dos Campeões:

– Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

– Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Pepe, Zaidu e Wendell.

– Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Otávio e André Franco.

– Avançados: Gabriel Veron, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.