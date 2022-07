Além do guarda-redes Francisco Fontes (ex-Sanjoanense), marcaram presença quatro novidades provenientes do estrangeiro, casos do pivô espanhol Ignazio Plaza (ex-AEK Atenas, Grécia), bem como dos dinamarqueses Jakob Mikkelsen (ex-Istres Provence, França) e Nikolaj Læsø (ex-Aalborg) e do sueco Jack Thurin (ex-Skovde), todos laterais.

André Sousa, central regressado de empréstimo ao Águas Santas, também compareceu ao primeiro dia de pré-época do conjunto treinado pelo sueco Magnus Andersson, que mantém 13 atletas face a 2021/22, entre os quais o lateral português Fábio Magalhães.

“É sempre bom estar de volta, rever colegas do passado e conhecer as caras novas do plantel. Encontrei um grupo com bom espírito e animado para começar a batalha. Vamos encará-la com o espírito de luta e o espírito vencedor que carateriza esta equipa. Acho que todos sabem qual o nosso objetivo: ganhar as três competições internas em que nos inserimos e tentar fazer o melhor possível na Europa”, ambicionou o internacional luso.

Ainda sem calendário definido no campeonato e na Taça de Portugal, o FC Porto vai arrancar 2022/23 com um ‘clássico’ frente ao Benfica nas meias-finais da Supertaça, que se voltará a disputar num sistema de ‘final four’, entre 10 e 11 de setembro, em Serpa.

De 15 de setembro a 02 de março, os ‘azuis e brancos’ irão participar pela quarta época consecutiva na fase principal da Liga dos Campeões, na qual vão defrontar Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo (Alemanha), GOG (Dinamarca), Veszprém (Hungria), Dínamo de Bucareste (Roménia), Wisla Plock (Polónia) e Zagreb (Croácia), no Grupo A.

“Pelo menos, fazer igual ao ano passado, mas espero que este ano consigamos dar mais um passo e chegar mais longe na ‘Champions’. A responsabilidade está do nosso lado, mas acho que esta equipa é muito experiente e capaz de saber lidar com essa pressão boa”, agregou Fábio Magalhães, em declarações ao sítio oficial do FC Porto na Internet.

A formação de Magnus Andersson sagrou-se tricampeã nacional e revalidou a Supertaça em 2021/22, mas perdeu a final da Taça de Portugal com o Sporting e ‘caiu’ pela terceira época seguida nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, diante dos franceses do Montpellier.

Desse plantel, estiveram presentes no início da preparação da próxima época os guarda-redes Nikola Mitrevski e Sebastian Frandsen, os laterais Fábio Magalhães, Pedro Cruz e Pedro Valdés, os centrais Diogo Oliveira e Rui Silva, os pivôs Daymaro Salina e Victor Iturriza e os pontas Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, António Areia e Miguel Alves.