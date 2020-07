Com golos de Soares (31 minutos), Marega (58), Alex Telles (75, de grande penalidade), Fábio Vieira (82) e Luis Díaz (90+2), os ‘dragões' mantém a liderança confortável na prova, numa altura em que faltam quatro jornadas para o final, enquanto a formação comandada por Petit ainda luta pela manutenção, ocupando o 14.º lugar.

Para este encontro, Sérgio Conceição promoveu apenas uma alteração no ‘onze’ do FC Porto. Em relação ao duelo com o Paços de Ferreira, na ronda anterior, registou-se o regresso de Sérgio Oliveira - cumpriu um jogo de suspensão - para o lugar de Danilo. O capitão dos ‘dragões' ficou no banco de suplentes.

Por outro lado, o Belenenses SAD fez uma ‘revolução’ na equipa titular. Foram sete as alterações feitas por Petit, com destaque para o regresso de Ricardo Ferreira, que não era titular na I Liga há mais de dois anos e meio, e para as ausências de Licá e Cassierra.

Para além disso, a ausência de qualquer guardião suplente no Belenenses SAD foi algo que se destacou no arranque da partida. Koffi regressou à titularidade, mas, no banco, não havia outro guarda-redes que o pudesse substituir.