A formação dos ‘dragões’, que lidera destacado o Grupo C com seis pontos, assumiu o comando do jogo aos 4-3, mas encontrou sempre dificuldade, dadas as faltas técnicas cometidas e a eficácia do ponta Magnus Bramming, para abrir vantagem.

O equilíbrio e a alternância de golos foram uma constante na parte final do encontro, em que o Holstebro logrou empatar 25-25, depois de o FC Porto ter desperdiçado três situações para finalizar e Alfredo Quintana ter evitado por duas vezes essa possibilidade.

Nos minutos finais do encontro, marcado por sucessivas igualdades (26-26, 27-27, 28-28, 29-29 e 30-30) sobressaiu a eficácia de Miguel Martins na marcação de golos decisivos, que permitiu ao FC Porto vencer por 33-31 e somar o terceiro triunfo na prova.

Miguel Martins e António Areia, ambos com seis golos, seguidos de perto por Rui Silva, com cinco, foram os principais marcadores da equipa do FC Porto. O ponta Magnus Bramming, com 14 golos, foi o jogador em destaque no Holstebro.

FC Porto e Holstebro voltam a defrontar-se no próximo sábado, no Dragão Caixa, no Porto, para a quarta jornada do Grupo C da Taça EHF.