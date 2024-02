Campeões em 2018/19, os ‘dragões’ vão visitar o conjunto neerlandês em 27 ou 28 de fevereiro, datas em que os bracarenses, estreantes nesta fase, vão jogar em Itália, com o AC Milan.

O FC Porto chega a esta fase depois de ter vencido o seu grupo, enquanto o Sporting de Braga, depois de ter sido segundo, teve de disputar um play-off com o Partizan (2-0).

Caso se qualifique para os quartos de final, previstos para 12 e 13 de maio, o FC Porto vai defrontar os alemães do Mainz ou os ingleses do Manchester City.

Já o Sporting de Braga pode reencontrar os espanhóis do Real Madrid, campeão em 2019/20 e com quem jogou na fase de grupos, ou jogar com os alemães do Leipzig.

Se garantirem a presença na final-four, em Nyon, na Suíça, de 19 a 22 de abril, as duas equipas portuguesas vão defrontar-se nas meias-finais.

– Programa dos oitavos de final:

Jogo 1: AZ Alkmaar (Hol) – FC Porto (Por)

Jogo 2: AC Milan (Ita) – Sporting de Braga (Por)

Jogo 3: Real Madrid (Esp) – Leipzig (Ale)

Jogo 4: Zilina (Svq) – Copenhaga (Din)

Jogo 5: Salzburgo (Aut) – Nantes (Fra)

Jogo 6: Olympiacos (Gre) – Lens (Fra)

Jogo 7: Bayern Munique (Ale) – Feyenoord (Hol)

Jogo 8: Mainz (Ale) – Manchester City (Ing)

– Programa dos quartos de final:

Jogo 9: Vencedor do Jogo 8 – Vencedor do Jogo 1

Jogo 10: Vencedor do Jogo 4 – Vencedor do Jogo 5

Jogo 11: Vencedor do Jogo 7 – Vencedor do Jogo 6

Jogo 12: Vencedor do Jogo 2 – Vencedor do Jogo 3

– Programa das meias-finais:

Vencedor do Jogo 11 – Vencedor do Jogo 10

Vencedor do Jogo 9 – Vencedor do Jogo 12