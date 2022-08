A propósito do jogo de futebol entre as equipas do FC Porto e do Sporting CP, que se realiza no próximo dia 20 de agosto, sábado, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) relembrou em comunicado que, "de acordo com a legislação nacional em vigor este é um jogo considerado de 'Risco Elevado'".

Desta forma, "o Comando Metropolitano do Porto da PSP, para o evento desportivo em questão vai implementar um policiamento adaptado às circunstâncias, integrando diferentes valências", entre elas "elementos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Investigação Criminal, Equipas de Intervenção Rápida, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas e da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.

Estas diferentes forças policiais vão ter assim, o objetivo de "assegurar a ordem pública e as condições de segurança necessárias para a realização do evento desportivo", bem como "proceder à regularização rodoviária e aos condicionamentos de trânsito necessários à fluidez da circulação automóvel nas imediações do estádio".

Por sua vez, será também necessário "garantir a segurança das equipas intervenientes no evento" e "realizar o acompanhamento e encaminhamento das claques e adeptos das equipas envolvidas".

No caso dos apoiantes do Sporting, a PSP apela "à concentração dos adeptos da equipa visitante, junto do Parque de Bonjóia, para acompanhamento em segurança até ao Estádio".

Quais os conselhos e sugestões para quem vai ao Estádio do Dragão?