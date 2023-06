Depois de uma vitória na África do Sul e pódio na Índia, António Félix da Costa chega à 12.ª ronda da Fórmula E na sexta posição do campeonato do mundo de monolugares elétricos.

Apesar de uma temporada de altos e baixos, Félix da Costa mantém-se no grupo da frente, numa altura que faltam disputar cinco provas até ao final do ano.

Félix da Costa chega assim à estreia de Portland na Fórmula E motivado, afirmando em comunicado que " o meu trabalho é ajudar a Porsche a vencer o campeonato de equipas e pessoalmente quero lutar nas cinco provas que faltam pelos lugares do pódio, sabendo de antemão que naturalmente estarei cá para apoiar o Pascal na luta do título de pilotos".

Para além desses objetivos, Félix da Costa explica que à chegada a Portland a "qualificação tem sido nas últimas corridas o nosso calcanhar de Aquiles. Sabemos as áreas a melhorar e trabalhámos bastante nelas no simulador, portanto estou motivado e com vontade de dar tudo este fim-de-semana.

A prova deste fim-de-semana marca a estreia da Fórmula E na cidade de Portland, que ao contrário das restantes provas, trata-se de um circuito permanente. O programa do fim-de-semana inicia-se de sexta para sábado, com uma sessão de treinos livres, com a segunda sessão de livres a ter lugar no sábado.

A qualificação está marcada para as 20h40 (hora de Portugal Continental) de sábado e a corrida terá lugar de sábado para domingo, a partir das 01h (hora de Portugal Continental), com transmissão em directo nos canais Eurosport e Eleven 2.