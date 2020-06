Ao longo de oito pontos, a FPC explica os “cuidados adicionais relativamente ao passado” agora que é possível “regressar à berma da estrada para assistir ao espetáculo e incentivar” os ciclistas.

A primeira medida elencada passa por evitar as zonas de partida e de meta, com o objetivo de colocar “a integridade dos atletas e a saúde pública primeiro”, pedindo-se também que os adeptos prescindam do “incentivo oral” e privilegiem as palmas, sempre que possível em “locais com pouca aglomeração de público para ver passar as corridas”.

A organização em grupos pequenos, o acompanhamento das provas através das redes sociais e outros meios virtuais e a presença na estreada acompanhado “de máscara de proteção certificada e de solução aquosa de base alcoólica 70%” são outras das recomendações.

Pessoas com sintomas associados à covid-19 devem “abster-se de acompanhar presencialmente a corrida”, enquanto integrantes de grupos de risco devem ter “especial precaução” e seguir “os canais digitais”.