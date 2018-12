A Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) apresenta hoje o barco SR02, um novo modelo alimentado a energia solar desenvolvido em parceria com o Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa, numa iniciativa que vai decorrer na gala do organismo.

A revelação do barco no evento na Cidade do Futebol, em Oeiras, tem prevista a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e é o culminar do trabalho realizado desde 2016 com estudantes de engenharia, traduzindo-se num modelo com um novo sistema de duplo motor e uma nova coluna de propulsão integrada no casco.

Para o presidente do organismo federativo, Paulo Ferreira, o modelo SR02 é mais inovador, mais leve e mais eficiente em relação à anterior versão SR01, apresentada em 2017, no Mónaco Solar & Electric Boat Challenge, sublinhando ainda o apoio do IST, da Universidade Católica e da Deloitte Portugal no estudo financeiro do projeto.

“[São] parceiros essenciais ao desenvolvimento e aposta nas novas tecnologias, sobretudo em projetos de investigação”, afirmou o dirigente, numa nota enviada à agência Lusa, que salientou ainda o compromisso da FPM com a aposta em fontes de energia limpas e o respeito pelo meio ambiente.

O barco SR02 assegura ainda também uma área de instalação de painéis solares maior face ao modelo que o antecedeu e uma velocidade superior a 50 quilómetros/hora.