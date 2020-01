O número três mundial, Roger Federer, venceu hoje o 100.º do 'ranking' ATP, Tennys Sandgren, em cinco 'sets' e qualificou-se para as meias finais do Open da Austrália pela 15.ª vez.

O suiço, que foi obrigado a pedir um intervalo médico para ser assistido fora do campo, quando decorria o terceiro 'set', esteve muito perto de ser afastado no quarto 'set', conseguindo salvar sete 'match points', acabando por derrotar o norte-americano por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) e 6-3. Federer, de 38 anos, vai agora enfrentar Novak Djokovic, o número dois mundial, ou Milos Raonic, número 32 do 'ranking' ATP.