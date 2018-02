Feirense e Portimonense defrontam-se hoje no encontro inaugural da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Santa Maria da Feira, onde ambas as equipas procuram regressar às vitórias.

O Portimonense perdeu na jornada passada na receção ao tetracampeão Benfica (3-1), depois de triunfos sobre Rio Ave (4-1) e Marítimo (3-0), podendo ultrapassar provisoriamente no 10.º lugar o Tondela, que soma mais um ponto do que os algarvios e recebe o Sporting na segunda-feira.

O Feirense saiu derrotado nos últimos três encontros, nas visitas a Paços de Ferreira (2-1) e Sporting (2-0) e na receção ao Desportivo de Chaves (2-1), procurando distanciar-se dos lugares de despromoção.

A formação comandada por Nuno Manta Santos ocupa o 15.º lugar, com os mesmos 20 pontos do Desportivo das Aves, 16.º, e, em caso de vitória, pode subir provisoriamente ao 12.º lugar, superando Paços de Ferreira, Belenenses e Estoril Praia, que contam 21.

O primeiro encontro da 23.ª ronda, que conta ainda com as receções do líder FC Porto ao Rio Ave e do Benfica ao Boavista, está marcada para as 20:30.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 16 fev:

Feirense — Portimonense, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 17 fev:

Desportivo das Aves — Marítimo, 16:00 (Sport TV)

Benfica — Boavista, 18:15 (Sport TV)

Estoril Praia — Belenenses, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 18 fev:

Vitória de Setúbal – Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)

Moreirense – Desportivo de Chaves, 16:00 (Sport TV)

FC Porto – Rio Ave, 18:00 (Sport TV)

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 19 fev:

Tondela — Sporting, 20:00 (Sport TV)

JP // VR

Lusa/Fim