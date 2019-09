Krause, bicampeã da Europa na distância olímpica dos 3.000 metros obstáculos, impôs-se à bareinita Winfied Mutile Yavi (5.56,83), segunda classificada, e melhorou o anterior recorde de 6.02,16, que estava na posse da queniana Virginia Nganga desde 2015.

No mesmo meeting, Patrícia Mamona (Sporting) terminou no segundo lugar o concurso do triplo salto, com 14,18 metros, atrás da jamaicana Shanieka Ricketts (14,63 metros).