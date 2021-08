O piloto luso, que faz equipa com o britânico Anthony Davidson e com o mexicano Roberto González, dominou a sessão da ‘hyperpole’ na segunda categoria mais importante das 24 Horas de Le Mans, que se disputam no fim de semana.

Félix da Costa conseguiu a sua melhor volta em 3.27,950 minutos, com o segundo classificado, o WRT conduzido pelo polaco Robert Kubixa, a fazer 3.28,470 minutos.

Na categoria principal, a LMP1, Kazuki Nakajima levou o Toyota oficial ao primeiro lugar da grelha, com o tempo de 3.23,900 minutos, mais de seis segundos mais rápido do que a previsão da organização.

Trata-se da primeira ‘pole’ de um supercarro em Le Mans.

O segundo Toyota oficial do norte-americano Mike Conway, da Kamui Kobayashi e de Pechito Lopez ficou com o segundo lugar, com o tempo de 3.24,195 minutos.

Em terceiro surge o Alpine de Matthieu Vaxivière, André Negrão e Nicolas Lapierre, com o tempo de 3.25,574 minutos.

O outro português em prova, Filipe Albuquerque (Oreca), falhou o apuramento para a ‘hyperpole’ e vai partir da 12.ª posição entre os LMP2.

As 24 Horas de Le Mans são a quarta de seis provas do Mundial de Resistência em automobilismo e disputam-se entre sábado e domingo.