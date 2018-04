O piloto português António Félix da Costa (Andretti Fórmula E) foi hoje 11.º classificado na sétima prova Campeonato do Mundo de Fórmula E, que se realizou em Roma e foi vencida pelo britânico Sam Bird (Virgin Racing).

Félix da Costa gastou mais 42,680 segundos do que Bird para cumprir as 33 voltas ao circuito citadino de Roma, enquanto o brasileiro Lucas di Grassi (Schaeffler Audi Sport) e o alemão Andre Lotterer (Techeetah) foram segundo e terceiro colocados, respetivamente.

O francês Jean Eric Vergne, colega de Lotterer na Techeetah, foi quinto classificado na prova italiana, mas manteve o comando do campeonato, com 18 pontos de vantagem sobre Bird, com Félix da Costa a ocupar o 14.º lugar, a 103 pontos do líder.