O espanhol Fernando Alonso, o suíço Sebastien Buemi e o japonês Kazuki Nakajima, ao volante de um Toyota, venceram hoje as Seis Horas de Silverstone e reforçaram a liderança do Mundial de automobilismo de resistência.

Depois dos triunfos nas Seis Horas de Spa-Francorchamps e nas 24 Horas de Le Mans, equipa da Toyota voltou a impor-se na terceira prova do campeonato, cumprindo 196 voltas ao circuito britânico.

A equipa do campeão do mundo de Fórmula 1 em 2005 e 2006 deixou no segundo lugar o outro carro da marca nipónica, pilotado pelo inglês Mike Conway, pelo japonês Kamui Kobayashi e pelo argentino José María López, que ficaram a a 16,913 segundos.

A Rebellion Racing, do norte-americano Gustavo Menezes, do suíço Thomas Beche e do francês Thomas Laurent, terminou no terceiro posto, a quatro voltas dos Toyota.

O português Pedro Lamy, ao volante de um Aston Martin e fazendo equipa com o canadiano Paul Dalla Lana e com o austríaco Mathias Lauda, terminou no 22.º posto da classificação geral, cumprindo menos 29 voltas do que o vencedor, assegurando o terceiro posto da categoria LM GTE AM.

António Félix da Costa e o brasileiro Augusto Farfus, em BMW, da categoria LM GTE Pro, abandonaram a prova, após 116 voltas.

A próxima prova do Mundial, as Seis Horas de Fuji, vai ser disputada no próximo dia 14 de outubro, no Japão.