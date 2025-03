Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) durante 13 anos, o gestor portuense, de 73 anos, recebeu 57% dos votos expressos em urna, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral, Vasco Lynce, na sede do organismo olímpico, em Lisboa, especificando que o sufrágio teve uma participação de 99%.

Fernando Gomes sucede no cargo a Artur Lopes, que assumiu a presidência do organismo olímpico em agosto, após a morte de José Manuel Constantino, que em março de 2022 tinha sido eleito para um terceiro e último mandato à frente do COP.