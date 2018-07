O técnico espanhol Fernando Hierro lamentou a eliminação da sua equipa na disputa por pénaltis contra a Rússia, neste domingo em Mosvo, destacando que no futebol "a linha entre vencer e perder é muito fina".

"Não posso fazer nenhuma queixa porque os 15 jogadores que entraram em campo deixaram a vida. Todos treinaram como eu nunca tinha visto na minha vida", garantiu Hierro.

"Mas é a dureza do futebol: temos mais posse e mais chances, mas sabemos que neste jogos é preciso mais efetividade, porque senão vai para a lotaria dos pénaltis e hoje não foi ao nosso favor", acrescentou.

Hierro destacou que Espanha se despediu do Campeonato do Mundo, mas "sem perder nenhum jogo". "Sabemos que na primeira fase se se tem um escorregão dá para consertar, mas no mata-mata não existe uma segunda chance".

O técnico, que assumiu o cargo após a demissão de Julen Lopetegui, anunciado como novo treinador do Real Madrid, garantiu que não está preocupado com sua continuidade no comando da equipe.

"A minha responsabilidade é de ser o treinador, cheguei três dias antes de nossas estreia contra Portugal e aceitei, para o bem e para o mal. Precisamos ser realistas. A situação foi a que foi e não tem sentido voltar atrás ", explicou.

"Estou tranquilo porque demos 100%, tanto os jogadores quanto a equipa técnica, e por isso saímos com a consciência tranquila", insistiu.

Hierro destacou que a Espanha caiu com o seu futebol de toque de bola, "que nos deu muito sucesso e reconhecimento mundial".