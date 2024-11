A Lista B, liderada por Fernando Malheiro, obteve 20 votos, seguida da Lista A, do candidato Sérgio Castanheira, com 15 votos, e da Lista C, do candidato Mário Teixeira, com seis.

"Quero agradecer ao Mário Teixeira e ao Sérgio Castanheira, porque contribuíram para que fizéssemos uma grande campanha, nunca se fez isto no ténis de mesa. Nós corremos o país todo, eu sei bem o sacrifício que o Mário Teixeira e o Sérgio Castanheira fizeram, porque eu também o fiz. O país foi todo coberto, acho que hoje estamos em melhores condições para perceber o que são as idiossincrasias do país e do ténis de mesa português", lançou em comunicado o responsável.

E acrescentou: "Temos a obrigação, e esse é também o meu compromisso, é uma aliança com as associações, com os clubes, com os jogadores, com os treinadores, com os árbitros, no sentido de tornarmos o ténis de mesa mais equitativo".

Fernando Malheiro sucede a Pedro Moura, que liderava a FPTM desde 2012 e que em outubro foi reconduzido na presidência da União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU).

A Mesa da Assembleia Geral passará a ser presidida por Luís Filipe Menezes, antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, enquanto o Conselho Fiscal terá André da Fonseca e Silva como líder e o Conselho de Justiça será conduzido por António Matos.

Paulo Correia, no Conselho de Disciplina, e José Mendes, no Conselho de Arbitragem, foram os eleitos para os restantes órgãos sociais do organismo.