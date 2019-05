As escolhas de Fernando Santos vão ser reveladas na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa que está agendada para as 12:30.

Cristiano Ronaldo, que falhou por opção a fase de qualificação, tem lugar reservado entre os 23 convocados, em que também deverá estar João Félix, já que o jovem avançado ficou ausente da seleção de sub-20 que vai disputar o Mundial da categoria, na Polónia.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães.

A final está agendada para 09 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.