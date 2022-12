Fernando Santos vai deixar o comando técnico da seleção portuguesa. A notícia está a ser avançada por vários meios de comunicação social, incluindo os principais jornais desportivos portugueses.

A oficialização do 'divórcio' será comunicada ainda durante o dia de hoje pela Federação Portuguesa de Futebol.

Fernando Santos, de 68 anos, foi apresentado como selecionador português de futebol a 24 de setembro de 2014, há oito anos, um dia depois de ter sido anunciado como sucessor de Paulo Bento. Tinha contrato válido até 2024.

No sábado, o selecionador nacional tinha assegurado que se ia reunir com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (, Fernando Gomes, para analisar o seu futuro no cargo, depois da eliminação lusa no Mundial2022, na sequência da derrota de Portugal com Marrocos (1-0).

“Amanhã [domingo] vou para Lisboa. Depois vou conversar com o presidente [Fernando Gomes], como sempre fizemos, e vamos entender aquilo que é melhor para a equipa portuguesa”, vincou então o técnico em declarações ao canal televisivo SportTV.

Formado em engenharia eletrónica e telecomunicações, o técnico levou a equipa das ‘quinas’ às inéditas conquistas do Euro2016 e da Liga das Nações 2018/19.

Antes de chegar à equipa das “quinas”, Fernando Santos orientou, além da seleção grega, clubes como Estoril-Praia, Estrela da Amadora, FC Porto, Sporting e Benfica, em Portugal, AEK Atenas, Panathinaikos e PAOK Salónica, na Grécia.

No seu historial, além dos títulos de seleções, conta ainda com um campeonato nacional (1998/99), duas Taças de Portugal (1999/2000 e 2000/01), duas Supertaças Cândido Oliveira (1998/99 e 1999/2000), todos no comando do FC Porto, e uma Taça da Grécia (2001/02), pelo AEK.