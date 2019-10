Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o agrupamento.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

Após um setembro de sucesso, com triunfos na Sérvia (4-2) e Lituânia (5-1), Fernando Santos deverá fazer poucas alterações na lista de convocados, com Pepe, à partida, a protagonizar um esperado regresso à seleção nacional.

O central do FC Porto, que é o sexto mais internacional de sempre, com 106 jogos, esteve na última lista de convocados do selecionador português, mas acabou por não integrar os trabalhos da equipa, devido a lesão.