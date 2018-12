À saída do sorteio realizado hoje em Dublin, que determinou a Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo como os quatro adversários da seleção portuguesa no Grupo B na fase de qualificação para o campeonato da Europa, Santos disse que "os títulos não dão nada às equipas”.

“Os jogos é que vão mostrar se temos capacidade ou não", afirmou.

Fernando Santos rejeitou ser "cauteloso" na análise, mas também não quer ser "eufórico nem dramático", preferindo dizer que Portugal é apenas um candidato à qualificação.

"Tenho um grande respeito por todas as equipas, mas não tenho medo de defrontar nenhuma. Não vivo é nesse clima de euforia ou pessimismo. Assumo com naturalidade aquilo que Portugal tem de fazer, somos candidatos, queremos estar na fase final do Campeonato da Europa de 2020 e queremos revalidar o título. Daí a poder dizer que somos favoritos, não somos", vincou.