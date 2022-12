O selecionador nacional, Fernando Santos, assegurou hoje que se vai reunir com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, para analisar o seu futuro no cargo, depois da eliminação lusa no Mundial2022.

"Amanhã [domingo] vou para Lisboa. Depois vou conversar com o presidente [Fernando Gomes], como sempre fizemos, e vamos entender aquilo que é melhor para a equipa portuguesa", vincou o técnico, de 68 anos, em declarações ao canal televisivo SportTV. Fernando Santos falava no final da derrota lusa diante de Marrocos (0-1), nos quartos de final do Mundial2022, na zona de entrevistas rápidas do Estádio Al Thumama, em Doha. "O torneio foi bem conseguido até aqui, mas aquilo que seria bem conseguido era chegar à final e vencê-la como desejávamos. A seleção mostrou a capacidade e qualidade que tem nos outros jogos. Neste jogo, também não teve uma pontinha de sorte. Por vezes, há jogos em que, se não consegues mostrar toda a capacidade e criatividade, uma pontinha de sorte é o suficiente para ganhar", agregou o selecionador, vencedor do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019 à frente do conjunto das 'quinas', que já comanda desde 2014. Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o êxito de Marrocos, que se tornou a primeira seleção africana a alcançar as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal estabeleceu a sua melhor terceira prestação em oito fases finais, atrás de 1966 e 2006. Nas meias-finais, Marrocos, que acabou em inferioridade numérica, devido à expulsão de Cheddira (90+3 minutos), defronta na quarta-feira, pelas 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Al Khor, o vencedor do duelo entre Inglaterra e França, que se defrontam ainda hoje.