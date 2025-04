“O número de deslocados dos acampamentos de Nur Shams e Tulkarem ascende a 25 mil depois de as forças de ocupação terem forçado mais famílias a retirarem-se dos seus lugares nos campos”, refere o comunicado do comité local.

A operação “Muro de Ferro” de Israel, que começou a 19 de janeiro no acampamento de refugiados de Yenin e que se estendeu a outras zonas no norte da Cisjordânia, cumpre hoje 90 dias no campo de Tulkarem e 77 no de Nur Shams.

Israel ordenou que 14 famílias abandonassem as suas casas nos bairros orientais de Tulkarem entre os dias 20 e 21 de abril, segundo o gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Em 2023, a agência da ONU para os refugiados palestinianos estimava serem cerca de 14 mil os habitantes de Nur Shams e 28 mil os do campo de Tulkarem.

O comité local denunciou que o exército israelita fechou a entrada na zona este da cidade, adjacente ao acampamento de Nur Shams, assim como uma parte da estrada Nablus, que leva até ao acampamento.

No total, o exército israelita destruiu 396 casas nos dois campos de refugiados e outras 2.573 ficaram parcialmente destruídas.